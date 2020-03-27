Из Франции уже вернулись более 1600 украинцев – посол

Из Парижа в Киев отправился восьмой специальный авиарейс, которым домой возвращаются 207 украинцев.

Об этом в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«Только что отправили уже восьмой спецрейс из Парижа в Киев. На борту SkyUp — 207 украинцев. Всего в списках Посольства на сегодня 2443 украинца, из которых 1652 уже вернулись домой», — отметил Шамшур.

Только что отправили уже восьмой спецрейс из Парижа в Киев. На борту #SkyUp — 207 украинцев. Всего в списках Посольства на сегодня 2443 🇺🇦, из которых 1652 уже вернулись домой. Завтра по плану: ✈️ #SkyUp и ✈️✈️ @fly_uia #МАУ из ШДГ, а также ✈️#МАУ из Ницы. #COVID2019 pic.twitter.com/OASSzGbXLA

— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) March 26, 2020

Он добавил, что на 27 марта запланированы рейсы SkyUp и МАУ из аэропорта Шарль-де-Голль, а также МАУ из Ниццы.

Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса Кабмин 14 марта принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.

Украина возвращает украинцев из-за рубежа и после закрытия авиасообщения и границ. Специальные авиарейсы осуществляют авиакомпании Sky Up и МАУ. Кроме того, украинцев доставят из-за границы спецпоездами.

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По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на 25 марта при содействии дипломатических учреждений в Украину уже вернулись 82 804 чедовека.

25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru