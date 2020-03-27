Как, борясь с коронавирусом, не забыть обо всех других больных?

Минздрав обещает никому не отказать в помощи. Между тем, реформа «вторички» начинается 1 апреля, а вызовов скорой… стало меньше на 16%

Что ж, динамика больных Covid-19 в Украине начала нарастать. На утро 26 марта болезнь зафиксирована у 156 человек, и судя по опыту других стран, пик заболеваемости – впереди. Тем более, учитывая то, что в Украину за последние дни вернулись 82 тысячи граждан из-за рубежа. Сейчас больше всего обсуждается готовность медицинских заведений к встрече с прогнозируемой эпидемией. Но одновременно возникает другой вопрос: а не останутся ли люди, имеющие другие проблемы со здоровьем, без медицинской помощи, когда все силы медиков будут направлены на противостояние Сovid-19?

Конечно, это беспокоит не только Украину.Именно на это обращает внимание Томас Пуейо, магистр наук в области инженерии, вице-президент по развитию компании онлайн-обучения Course Hero, предыдущая статья которого «Коронавирус: Почему вы должны действовать уже сейчас» набрала 40 млн просмотров и была переведена на более 30 языков. В следующей статье «Коронавирус: Молот и Танец» (ее в переводе можно прочитать здесь) он, в частности, ставит вопрос: «Что произойдет, если вся система здравоохранения будет разрушена борьбой с коронавирусом? Люди умирают и от других болезней. Что произойдет, если у вас сердечный приступ, а скорая помощь будет ехать 50 минут вместо 8-ми (потому что слишком много заболеваний Сovid-19). А когда вы приедете – не будет места в отделении интенсивной терапии и врача? Вы умрете». Осознавая уязвимость системы здравоохранения в Украине, нам нужно на это особо обращать внимание.

Неотложных пациентов принимают как и раньше…

Де-юре, неотложные пациенты в нашей стране сейчас защищены от негативного развития событий. В Минздраве 23 марта издали приказ №698 о «Временных мерах в учреждениях здравоохранения с целью обеспечения их готовности для оказания медицинской помощи больным Covid-19». В приказе говорится, что в медучреждениях не будут прекращаться срочные и неотложные госпитализации и плановые операции, связанные с медицинской помощью при родах, лечением рака, паллиативной помощью и другими неотложными и срочными мерами по госпитализации и плановыми операциями, когда их отсрочка несет серьезный риск для жизни. Речь идет и об обеспечении оказания экстренной медицинской помощи в полном объеме. Но вопрос в том, насколько у нас хватит мощностей, чтобы выполнять этот приказ де-факто? Можно ли говорить, что в разгар эпидемии коронавируса пациенты с другими, не менее опасными заболеваниями, не будут брошены на произвол судьбы?

Медицинские специалисты пока не спешат давать негативные прогнозы – они просто продолжают выполнять свою важнейшую работу и обещают оставаться на рабочих местах в случае кризиса. Заведующий отделением Киевского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Олег Куц, в комментарии Укринформу, приводит такую, несколько неожиданную, статистику: за несколько последних дней вызовов скорой стало меньше на 16%. По его словам, раньше скорую вызывали немало людей с высокой температурой из-за ОРВИ. А теперь таких пациентов практически нет. Карантин «подействовал» и на другие вирусы и болячки?. Кроме того, значительную часть таких пациентов взяли на себя семейные врачи.

“Сказать, что “экстренка” не справится и с коронавирусом, и с другими заболеваниями сейчас нельзя, – продолжает Олег Куц. – Пока автомобилей и врачебных бригад хватает на всех пациентов. Пациентов с подозрением на Covid-19 пока немного, и у нас есть наработанные механизмы о порядке действий и о том, куда везти больного. Средства защиты есть, и их на первое время достаточно. Хотя работникам экстренной помощи немного тревожно от того, хватит ли средств защиты и в дальнейшем, поэтому надеемся, что дополнительные средства для этого будут выделены”.

…Только кардиологов надо на работу подвезти



Максим Соколов

Старший научный сотрудник "Института кардиологии имени Н.Д. Стражеско" Максим Соколов рассказывает, что медучреждение дежурит круглосуточно, как и раньше. “С предоставлением лечения пациентам проблем нет – мы все на месте. За выходные у нас было 5 экстренных пациентов. Но сейчас нам достаточно сложно довозить на работу медсестер. В нашем коллективе более 30 человек, которые должны обеспечивать посменную круглосуточную работу. Часть из них едет из пригорода, и сейчас это основная проблема – медперсонал опаздывает на полтора часа. Поэтому нам нужна помощь – чтобы хотя бы кто-то по возможности подвозил медсестер. Как дальше будет – пока сказать сложно. Думаю, что настоящие врачи будут оставаться на рабочих местах, чтобы оказывать помощь всем, кто в ней нуждается”.

Есть пациенты, о которых нельзя забывать ни на день

И еще проблема. Пока государство направляет все силы на сдерживание распространения коронавируса, надо не забыть об оказании помощи больным, которые не могут без нее обойтись. Для них это вопрос жизни и смерти.



Дмитрий Шерембей

Дмитрий Шерембей, председатель правления благотворительной организации “100% жизни”, отмечает, что основная группа людей, которые сейчас нуждаются в медицинских услугах – это люди, которым нужна паллиативная помощь, люди (прежде всего дети) с редкими заболеваниями, пациенты, требующие немедицинского ухода на дому. “ Карантин – вынужденная мера, призванная не допустить распространения вируса. Но в то же время, мы не должны забывать о людях, которые ежедневно или еженедельно нуждаются в нашей помощи, как воздух. Жизни этих групп населения непосредственно зависят от прямого контакта с тем/той, кто предоставляет им услуги – медсестрой или соцработником. Это много людей, и государство ни в коем случае не должно ограничивать им доступ к этим услугам. Мы, как организация, которая помогает в первую очередь людям, живущим с ВИЧ, стараемся все наши сервисы максимально перевести в мобильный режим – доставлять посылками продукты, лекарства и тесты, в которых нуждаются наши клиенты; поддерживать их по телефону и консультировать по скайпу. То есть пытаемся сохранить человеческий контакт, чтобы нить помощи не рвалась при каких условиях. Уверен, государство сейчас должно перейти на такую же стратегию – для пациентов потеря этого контакта может быть равнозначна смерти. Все услуги, которые направлены на спасение жизней – должны быть доступны при любых обстоятельствах. Лишение человека таких услуг – не просто нарушение его прав. Это по сути, косвенное убийство, которое нельзя допустить. Государственная система, благотворительные организации, социальные службы, которые обслуживают таких людей, должны сделать все, чтобы изменить алгоритм поддержки больных”, – подытоживает председатель благотворительной организации.

Другая категория пациентов, о которой нужно особенно заботиться сейчас – онкологические больные. У таких пациентов выше риск заболеть Covid-19. В то же время, откладывать лечение онкобольным невозможно, поскольку это несет серьезные риски для их жизни, следовательно онкодиспансеры и другие профильные больницы продолжают работать и принимают пациентов. Так будет и дальше.

Между тем: реформа «вторички», как и запланировано, 1 апреля начинается!

Попутно Укринформ поинтересовался, а что будет с вторичным медицинским звеном? Ведь с 1 апреля должен был начаться второй этап медреформы. Как сообщили в пресс-службе Нацслужбы здоровья, ситуация, сложившаяся сейчас в стране не влияет на продолжение медреформы – все идет по плану, в частности на финишной прямой финальное подписание договоров.

“25.03 медучреждения получили для подписи договоры с НСЗУ с суммами финансирования. Больницам нужно будет оперативно подписать договоры и с 1 апреля начать выполнять их условия – предоставлять услуги по программе медицинских гарантий. Мы получили почти 10 тысяч предложений от 1771 учреждения специализированной помощи. Не соответствовали требованиям 1529 предложения. Частные заведения, которые подали свои предложения (таких 109), также получат договоры с НСЗУ и смогут получать деньги из госбюджета за пациентов. Они будут заключать договоры по пакетам: амбулаторная помощь, ранняя инструментальная диагностика онкозаболеваний, лечения инсультов и инфарктов, медицинская реабилитация, гемодиализ, хирургические операции, стационарная помощь без хирургических операций, диагностика и сопровождение людей с ВИЧ, паллиативная помощь и лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами”, – сообщили в пресс-службе НСЗУ.

Поэтому можно ожидать, что после окончания карантина пациенты смогут получать медицинскую помощь на уже реформированной “вторичке”.

Глава Минздрава: Еще можно облегчить удар пандемии соблюдением карантина



Илья Емец

В целом, в разговоре со специалистами чувствовалась определенная осторожность при прогнозах развития ситуации. Хотя несколько дней назад глава Минздрава Илья Емец высказался о недалеком будущем без прикрас – самое трудное впереди. “Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина”, – сказал Емец.

Нам всем нужно помнить об ответственности не только перед теми людьми, которых мы ненароком можем заразить коронавирусом, сами того не зная. А еще и перед теми, кто из-за массового распространения коронавируса может не получить необходимую медицинскую помощь вовремя.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru