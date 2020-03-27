Меру пресечения Кожаре продолжат выбирать завтра

Общество
Таисия Слепцова0
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Меру пресечения Кожаре продолжат выбирать завтра

Шевченковский райсуд столицы 27 марта продолжит избирать меру пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Соответствующая информация обнародована на странице суда в Facebook.

"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что в связи с удовлетворением ряда ходатайств сторон, с целью соблюдения их прав, в частности стороны защиты на детальное и всестороннее ознакомление с материалами ходатайства о применении меры пресечения, дальнейшее судебное рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары Леонида Александровича отложено на 27 марта 2020 года 11:30 часов", — отметили в суде.

Читайте также: Следствие считает, что Кожара убил Старицкого и инсценировал его самоубийство

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Как сообщалось, прокуроры просили суд арестовать экс-министра на 60 суток без права внесения залога.

Следствие считает, что бывший министр иностранных дел Леонид Кожара убил бизнесмена Сергея Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожары заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

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По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего произвел выстрел ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

По материалам: ukrinform.ru


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