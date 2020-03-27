Меру пресечения Кожаре продолжат выбирать завтра

Шевченковский райсуд столицы 27 марта продолжит избирать меру пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Соответствующая информация обнародована на странице суда в Facebook.

"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что в связи с удовлетворением ряда ходатайств сторон, с целью соблюдения их прав, в частности стороны защиты на детальное и всестороннее ознакомление с материалами ходатайства о применении меры пресечения, дальнейшее судебное рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары Леонида Александровича отложено на 27 марта 2020 года 11:30 часов", — отметили в суде.

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Как сообщалось, прокуроры просили суд арестовать экс-министра на 60 суток без права внесения залога.

Следствие считает, что бывший министр иностранных дел Леонид Кожара убил бизнесмена Сергея Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожары заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего произвел выстрел ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

По материалам: ukrinform.ru