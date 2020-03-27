Посол в США рассказал подробности эвакуации более 350 украинцев

Регистрация и посадка граждан Украины на самолет МАУ в Нью-Йорке прошла без всяких проблем, при этом удалось забрать людей, которые ждали в резервной очереди дополнительных мест.

О подробностях эвакуации наших соотечественников из аэропорта им. Кеннеди в Нью-Йорке рассказал по скайпу посол Украины в США Владимир Ельченко, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Все было исключительно хорошо организовано. Люди с полным пониманием воспринимали ситуацию, никаких проблем ни с посадкой, ни с регистрацией не возникло", — отметил дипломат, добавив, что в последний момент появилось несколько свободных мест.

Эвакуация украинцев из Нью-Йорка / Фото предоставлены Посольством Украины в США

"Кто-то не приехал на этот рейс, но была небольшая очередь — около десяти человек, которые ожидали, что такие места появятся. Их всех зарегистрировали, поэтому самолет улетел полным – 354 гражданина Украины на борту", — рассказал посол.

Он пояснил, что проверка пассажиров на симптомы коронавируса в аэропорту Нью-Йорка не проводилась. Она будет осуществляться уже во время посадки в аэропорту "Борисполь". "Это все будет делаться украинской властью на месте", — подчеркнул Ельченко.

По его словам, Посольство Украины в Вашингтоне вместе с Генеральным консульством в Нью-Йорке и Постоянным представительством Украины при ООН передало на борт ящик с примерно 400 медицинскими масками, которые удалось найти через прямых поставщиков — несмотря на определенный их дефицит в Соединенных Штатах. "Это помимо тех масок, которые раздавало МАУ", — отметил посол.

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Он объяснил, что маски пригодны в течение ограниченного времени, поэтому во время перелета будет необходимо менять их. Кроме того, пассажиры получат соответствующий комплект после посадки, чтобы обезопасить себя во время переезда к дому.

"Думаю, все что можно было сделать, мы обеспечили", — подчеркнул украинский дипломат.

Ельченко указал, что все пассажиры после прибытия в Украину должны пройти 14-дневный карантин самостоятельно. Если у кого-то обнаружат высокую температуру или другие осложнения, медики на месте будут принимать решение о возможной госпитализации таких лиц.

Посол также отметил, что в целом 982 украинских граждан зарегистрировались в дипмиссии, изъявив желание вернуться домой. То есть, фактически речь идет еще о двух-трех самолетах. Однако в связи с полным закрытием Украиной границ ситуация остается неопределенной.

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"Действительно, есть вопрос относительно рейса, который планировался на вылет из Киева завтра, 27 марта и должен был вернуться из Нью-Йорка 28 марта, в субботу. То есть этот рейс как раз попадает на то время, когда (в Украине – ред.) будет объявлен полный карантин и полное прекращение авиационного сообщения", — отметил дипломат.

В связи с этим, по его словам, Посольство направило письмо руководителю штаба реагирования в Украине, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе — "чтобы этот рейс был учтен".

"Я не знаю, каким образом это можно сделать, но этот рейс полностью раскуплен. Он вывозит тех граждан США, которые выразили желание выехать в свою страну… И соответственно этот самолет на обратном пути полностью раскуплен украинцами", — отметил дипломат.

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В то же время, по словам Ельченко, Посольство Украины провело несколько телеконференций с государственными органами Соединенных Штатов по поводу наших граждан, у которых в этот период завершится действие виз, но не будет возможности покинуть страну.

"Эти люди будут беспрепятственно выпускаться из США, это ясно. У них могут возникнуть вопросы в будущем, когда они снова будут обращаться за американской визой", — отметил посол. Впрочем, по его словам, американская сторона пообещала, что консулы США будут принимать во внимание то, что задержка произошла во время карантина, не по вине гражданина.

В связи с этим Ельченко посоветовал украинским гражданам в США, срок действия визы которых завершается, заполнить форму I-539.

"Госдепартамент заверил нас: если эта форма будет просто заполнена и отправлена, это уже будет предохранителем на 100%, чтобы человек не имел проблем с получением американской визы", — отметил посол Украины в США.

По материалам: ukrinform.ru