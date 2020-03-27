Спасатели провели обеззараживание поезда, прибывшего из Латвии

Специалисты ГСЧС провели обеззараживание поезда, который на днях эвакуировал из Латвии граждан Украины.

Об этом в Facebook информирует МВД.

"Спасатели Главного управления ГСЧС в Киеве провели дезинфекционные мероприятия в поезде “Рига — Киев”, который 23 марта прибыл в Украину в рамках эвакуации, организованной Министерством иностранных дел Украины, чтобы вернуть домой украинцев, застрявших за рубежом",- говорится в сообщении.

Как отмечается, это обусловлено тем, что у одного из пассажиров подтвердился диагноз COVID-19.

Кроме того, была проведена санитарная обработка квартиры еще одного гражданина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Подъезд дома и придомовую территорию столичные спасатели и специалисты Мобильного спасательного центра ГСЧС обработали специальным дезинфекционным раствором.

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Как сообщал Укринформ, пассажиры поезда "Четыре столицы", которые прибыли в Киев из Риги 23 марта (всего более 650 человек), должны пройти двухнедельную самоизоляцию. Некоторые СМИ информировали, что люди в поезде инфицированы коронавирусом. В СБУ эти сообщения назвали фейком.

По материалам: ukrinform.ru