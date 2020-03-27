Суд просят запретить Соколову исполнять обязанности директора ГБР

Окружной административный суд города Киева просят запретить Александру Соколову исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск Ростислава Поповича к Государственному бюро расследований и и.о. Директора ГБР Александру Соколову. Истец просит суд запретить заместителю директора ГБР Александру Соколову исполнять обязанности директора ГБР и признать отсутствие у него таких полномочий», — говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта поддержала представление президента о назначении на должность генерального прокурора.а. директора ГБР Ирины Венедіктової.

Президент своими указами назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора, освободив его от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Обязанности директора Государственного бюро расследований возложена на Александра Соколова.

По материалам: ukrinform.ru