Въезд в Донецкую и Луганскую области будет запрещен

Такой новостью поделились в пресс-центре штаба ООС. Цель запрета — не допустить распространение коронавируса в этих областях.

Об этом пишет «НБН«.

Запрет на въезд в Донецкую и Луганскую области начнет действовать с 8 утра 28 марта:

«Уважаемые украинцы: для того, чтобы не позволить распространение коронавируса, с 28 марта мы вводим ограничение при пересечении линии проведения ООС со стороны Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей».

Сообщается, что въезжать и выезжать в район поведения ООС смогу граждане, которые совершают логистическое обеспечение жизнедеятельности областей.

Шановні громадяни, з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо… Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Freitag, 27. März 2020

Напомним, ранее мы писали, что в Украине карантин будет действовать до 24 апреля.