Во время карантина 22% медийщиков имеют финансовые проблемы — ИМИ
В Украине в связи с карантином 22% работников медиа имеют проблемы с заработной платой в виде задержек и сокращений.
Об этом свидетельствуют результаты анонимного опроса медийщиков, которое провел Институт массовой информации.
"Во время карантина у 22% медийщиков проблемы с заработной платой в виде задержек и сокращений", — говорится в сообщении.
Согласно данным исследования, 14% респондентов-работников медиа отметили, что уже ощутили на себе уменьшение деятельности медиасферы, еще 11% сказали о снижении числа заказов.
Опрос показал, что 8% журналистов столкнулись с отказом от уже существующих заказов, а 9% и вовсе не получают новых.
В то же время опрошенные ИМИ журналисты считают, что последствия карантина приведут к росту внимания аудитории и росту влияния медиа (23% респондентов), переформатированию деятельности и поиску новых решений в онлайн-сфере для медиа (22%).
Вместе с тем, 18% журналистов ожидают сокращения или задержек заработной платы, а 10,5% медийщиков боятся, что из-за карантина останутся без заказов.
Только 6,5% респондентов ожидают приостановления деятельности их медиа, а 5% ожидают вообще закрытия медиа, в котором они работают.
65% опрошенных ИМИ медийщиков отметили, что медиа, в которых они работают, перешли на работу из дому, но 18,5% журналистам приходится выезжать на журналистские задания.
81,5% опрошенных испытывают потребность в улучшении своих профессиональных умений в связи с карантином.
Исследование проводилось методом анонимного анкетного опроса. Всего было получено 200 ответов от журналистов, из них 64,5% женщины и 35,5% мужчины. 60% — журналисты со всех регионов Украины, 40% — журналисты из Киева. Исследование проводилось в течение 19-24 марта 2020 года.
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Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 28 марта в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 8 летальных исходов, 5 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 93 новых случая.
По материалам: ukrinform.ru