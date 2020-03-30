«Чиновники» «Л/ДНР» начали массово вывозить свои семьи в Россию: Резников сообщил, что стало причиной внезапного решения оккупантов

На территории ОРДЛО ситуация с распространением коронавируса давно уже вышла из-под контроля «властей» незаконных республик. Но, представители оккупационной власти по-прежнему скрывают от жителей оккупированных территорий настоящую ситуацию. По информации министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, «чиновники» незаконных республик вывозят свои семьи в РФ, чтобы обезопасить их от коронавируса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

По словам Алексея Резникова, несмотря на то, что «власти» незаконных республик продолжают твердить, что на территории ОРДЛО не ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, на самом деле ситуация тяжелая.

«По нашим данным ситуация там сложная. Причем настолько, что представители оккупационных «властей» начали массово вывозить свои семьи в РФ», — сообщает министр.

По словам Резникова, если бы ситуация была бы под контролем, как об этом говорят «власти» «республик», то зачем тогда их семьи покидают территорию ОРДЛО.

Кроме того, по словам Резникова, министерство внимательно мониторит, о чем сообщают в социальных сетях жители временно оккупированных территорий. По его словам, они напуганы, тем, что происходит в ОРДЛО.

Также министр сообщил, что Украина не исключает того, что будет обращаться к международному сообществу по поводу эпидемиологической ситуации в ОРДЛО и в аннексированном Крыму.

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