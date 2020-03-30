Дело Гандзюк: генпрокурор встретилась с депутатами ВСК

Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с представителями парламентской Временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Об этом информирует прессслужба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что встречу инициировали народные депутаты. На ней присутствовали руководители и следователи Главного следственного управления Службы безопасности, которые проводят досудебное расследование уголовных производств по фактам нападений на Екатерину Гандзюк, а также руководители подразделений и прокуроры ОГП, которые осуществляют в них процессуальное руководство.

Венедиктова представила своего заместителя Алексея Симоненко, которого включили в состав группы прокуроров, курирующих расследование дела Гандзюк.

«Расследование дела Екатерины Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темпа — это наша принципиальная позиция. В уголовном производстве сменился куратор — это мой заместитель Алексей Симоненко. Однако группа прокуроров и группа следователей СБУ остаются те же, они совершили прорыв в расследовании. Все настроены на реальный результат и направление обвинительных актов в суд. В то же время мы открыты и приветствуем парламентский контроль и контроль общественности, и нам будет о чем отчитываться и в дальнейшем. Наша задача действовать в рамках закона, чтобы как можно скорее установить истину и наказать всех виновных», — заявила Венедиктова.

Венедиктова встретилась с представителями парламентской ВСК по расследованию дела Гандзюк / Фото: gp.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru