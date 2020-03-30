Эвакуация украинцев: МАУ завершила программу спецрейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" после решения о закрытии границы вернула домой около двух тысяч человек.

Об этом сообщается на странице МАУ в Facebook.

"Вчера мы встретили дома в "Борисполе" наш последний эвакуационный рейс PS1172, которым из Бангкока вернулись 274 пассажира. Это был особенный для нас рейс. После решения правительства относительно полного прекращения пассажирского сообщения, мы в период 26 — 28 марта выполнили дополнительные эвакуационные рейсы и вернули домой около двух тысяч человек", — говорится в сообщении.

В то же время в авиакомпании заявили, что на этом программа специальных полетов МАУ завершена.

Отмечается, что самолету, который вернул украинцев из Бангкока, провели глубокую и полную дезинфекцию и «запарковали» его в KBP до возобновления летной деятельности.

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"Мы в МАУ поддерживаем позицию государства, сто безопасность граждан, которые сейчас находятся в Украине — является приоритетом национальной безопасности. По нашему мнению, для этого каждый должен делать свою работу: безопасность пассажиров в небе — наша ответственность, осуществление тестирования, выделение здоровых лиц и тех, кто является потенциальным носителем вируса с последующей обсервацией последних — в руках врачей, санитарно-эпидемиологических и других медицинских служб. За это мы им низко кланяемся и благодарим!", — отметили в МАУ.

Как сообщалось, Украина с субботы, 28 марта, полностью закрыла границу для регулярного сообщения, однако на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать.

По материалам: ukrinform.ru