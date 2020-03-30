Кабинет Министров намерен помочь ОРДЛО в борьбе с коронавирусом: Резников рассказал, как Украина будет помогать жителям Донбасса

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Кабинет Министров намерен помочь жителям временно оккупированных территорий в борьбе с коронавирусом. По словам министра, Украина сможет помочь своим гражданам защититься от пандемии коронавируса, только благодаря международным организациям, так как украинская власть не имеет доступа к подконтрольным боевиками территориям. По информации Резникова посредниками в помощи жителям ОРДЛО, должны стать Красный Крест и ООН.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Цензор.Нет».

Министр Резников сослался на Конституцию Украины. По словам Резникова, жители временно оккупированных территорий должны рассчитывать на помощь от государства, так, как это их конституционное право.

«Наша задача полагает в обеспечении каждого гражданина Украины необходимой медицинской помощью и средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии. Касается это и жителей ОРДЛО», — сообщил министр.

Согласно заявлению министра, Украине в этом вопросе могут помочь Красный Крест и ООН. Политик отметил, что Кабмин намерен обратиться за помощью к этим международным организациям.

Стоить отметить, что помощь жителям оккупированных территорий будет заключаться в средствах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

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