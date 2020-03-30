Кабинет Министров намерен помочь ОРДЛО в борьбе с коронавирусом: Резников рассказал, как Украина будет помогать жителям Донбасса

Общество
Ольга Гергелюк0
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Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Кабинет Министров намерен помочь жителям временно оккупированных территорий в борьбе с коронавирусом. По словам министра, Украина сможет помочь своим гражданам защититься от пандемии коронавируса, только благодаря международным организациям, так как украинская власть не имеет доступа к подконтрольным боевиками территориям. По информации Резникова посредниками в помощи жителям ОРДЛО, должны стать Красный Крест и ООН.

Алексей Резников
Алексей Резников. Фото — stopcor.org

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Цензор.Нет».

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Министр Резников сослался на Конституцию Украины. По словам Резникова, жители временно оккупированных территорий должны рассчитывать на помощь от государства, так, как это их конституционное право.

 «Наша задача полагает в обеспечении каждого гражданина Украины необходимой медицинской помощью и средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии.  Касается это и жителей ОРДЛО», — сообщил министр.

Согласно заявлению министра, Украине в этом вопросе могут помочь Красный Крест и ООН. Политик отметил, что Кабмин намерен обратиться за помощью к этим международным организациям.

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Стоить отметить, что помощь жителям оккупированных территорий будет заключаться в средствах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что чиновники «ЛДНР» начали массово вывозить свои семьи в Россию. 

 


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