Не расстраиваюсь — Сивохо прокомментировал свое увольнение из СНБО

Сивохо отметил, что в любом случае продолжит заниматься Национальной платформой примирения.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

Сергей Сивохо отметил, что в СНБО больше никого не интересует тема Донбасса и особо комментировать свое увольнение он не хочет:

«Пиарясь на словах о мире хорошо заходить в кабинеты. А потом все прячут голову и продают страну под давлением меньшинства. СНБО стал фикцией. Они больше не важный орган».

Сивохо добавил, что он и Ткаченко не расстроились из-за своего увольнения, но переживают за судьбу Донбасса:

«Мы продолжим помогать президенту восстановить мир. Я доволен тем, что теперь полностью смогу сосредоточиться на теме Нацплаитформы примирения».

Напомним, ранее мы писали, что Сивохо уволили с должности советника СНБО.