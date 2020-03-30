В армии коронавирус не обнаружили, 164 военных — на изоляции

По состоянию на 7.00 30 марта в Вооруженных силах на изоляции с целью соблюдения карантинных мероприятий находятся 164 военнослужащих. Больные коронавирусной инфекцией в ВСУ не зарегистрированы.

Об этом сообщает пресс-служба Командование медицинских сил ВСУ.

«На 07.00 30 марта в Вооруженных Силах Украины случаи заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа Covid-19 не зарегистрированы. На изоляции (в том числе самоизоляция) — 164 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток — 55 человек», — говорится в сообщении.

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Командование Медицинских сил ВСУ призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Как сообщал Укринформ, в Украине зарегистрировано 480 случаев Covid-19 по состоянию на 10:00 30 марта.

По материалам: ukrinform.ru