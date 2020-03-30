Водителей и экипажи, которые не контактировали с больными Covid-19, на обсервацию отправлять не будут

Общество
Таисия Слепцова0
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Водителей и экипажи, которые не контактировали с больными Covid-19, на обсервацию отправлять не будут

Требование об обязательной обсервации не распространяется на водителей и персонал транспорта, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Тelegram.

«Требование об обязательной обсервации не распространяется на водителей и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных, морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезнью COVID-19», — отметил Криклий.

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Как сообщал Укринформ, правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за рубежа. Каждую локацию для их обязательной обсервации подготовят в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.

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В Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая. В Киеве зафиксировано 102 случая COVID-19.

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По материалам: ukrinform.ru


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