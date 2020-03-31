Степанов назвал приоритеты работы на посту главы Минздрава

Новоназначенный министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает приоритетами в своей деятельности борьбу с коронавирусом и завершение медицинской реформы.

Об этом глава ведомства заявил 31 марта во время знакомства с коллективом министерства, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Впереди немало работы. Первый приоритет — борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет — медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней», — отметил Степанов.

Как сообщал Укринформ, 30 марта Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения Максима Степанова. За это проголосовали 246 народных депутатов.

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru