Телеуроки для школьников 5-11 классов будут транслировать 11 украинских каналов: список

Общество
Христина Качоровська0
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К образовательному проект «Всеукраинская онлайн-школа» присоединилось 11 украинских телеканалов, которые будут показывать онлайн-уроки для учеников средних старших классов.

Пульт
Пульт. Фото — 05366.com.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Детектор-медиа«.

Так, телеуроки школьники смогут посмотреть на таких телеканалах как:

  • ПлюсПлюс (уроки для 5 класса)
  • 112 Украина (уроки для 5 класса)
  • NewsOne (уроки для 6 класса)
  • Пиксель (уроки для 6 класса)
  • ZIK (уроки для 7 класса)
  • УНИАН (уроки для 8 класса)
  • Индиго (уроки для 8 класса)
  • Рада (уроки для 9 класса)
  • UA: Культура (уроки для 9 класса)
  • М1 (уроки для 11 класса)
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На этих каналах будут преподавать такие предметы: английский язык, история Украины, мировая история, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология, украинский язык и украинская литература.

Расписание телеуроков можно посмотреть в программе телепередач для вышеуказанных телеканалов.

Напомним, ранее мы писали, что на центральных телеканалах будут показывать уроки для школьников.


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