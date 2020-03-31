Телеуроки для школьников 5-11 классов будут транслировать 11 украинских каналов: список

К образовательному проект «Всеукраинская онлайн-школа» присоединилось 11 украинских телеканалов, которые будут показывать онлайн-уроки для учеников средних старших классов.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Детектор-медиа«.

Так, телеуроки школьники смогут посмотреть на таких телеканалах как:

ПлюсПлюс (уроки для 5 класса)

112 Украина (уроки для 5 класса)

NewsOne (уроки для 6 класса)

Пиксель (уроки для 6 класса)

ZIK (уроки для 7 класса)

УНИАН (уроки для 8 класса)

Индиго (уроки для 8 класса)

Рада (уроки для 9 класса)

UA: Культура (уроки для 9 класса)

М1 (уроки для 11 класса)

На этих каналах будут преподавать такие предметы: английский язык, история Украины, мировая история, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология, украинский язык и украинская литература.

Расписание телеуроков можно посмотреть в программе телепередач для вышеуказанных телеканалов.

Напомним, ранее мы писали, что на центральных телеканалах будут показывать уроки для школьников.