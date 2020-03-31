Зеленский назвал обязательные требования для объектов обсервации

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.

Об этом глава государства сказал на ежедневном селекторном совещании с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в деятельность по предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Президента.

«Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно — для комфортного проживания», — сказал Зеленский.

Отмечается, что в Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинских граждан, прибывающих из-за рубежа.

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В свою очередь, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты — гостиницы и санатории — уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Как рассказали в ОП, дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию.

Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета и при отрицательном результате, то есть при отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.

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Вместе с тем, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщал Укринформ, правительство 29 марта приняло решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

По данным Worldometers, количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 в мире составляет 788 041, из них летальных 37 877, выздоровели 166 411 человек.

В Украине зафиксировано 549 случаев Covid-19, из которых 13 летальных.

фото: пресслужба Президента

По материалам: ukrinform.ru