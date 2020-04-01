Институт молекулярной биологии может производить до 20 тысяч ПЦР-тестов еженедельно

Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ готов, при условии соответствующего финансирования, еженедельно производить до 20 тысяч тестов ПЦР для определения SARS-CoV-2.

Об этом говорится в заявлении Института молекулярной биологии и генетики НАНУ, которая обнародована в Facebook.

"Специалисты Института молекулярной биологии и генетики ожидают быстрого поступления средств из госбюджета для того, чтобы продолжить работу по изготовлению ПЦР-тестов для выявления коронавирусной болезни. Надеемся, что несмотря на вынужденное сокращение государственного бюджета для многих отраслей, в том числе и науки, финансирование такого сверхважного дела, как изготовление ПЦР-тестов, не будет сокращено и поступит как можно быстрее. …На имеющемся в Институте оборудовании наши специалисты могут изготовить около 10-20 тыс. ПЦР-тестов в неделю. С привлечением дополнительных специалистов Институт способен производить до 50 тыс. тестов еженедельно", — говорится в сообщении.

В Институте отметили, что основная группа сотрудников, задействованных в проектах, работает сейчас и готова работать сверхурочно. Однако из-за отсутствия финансирования учреждение не может развернуть работу на полную мощность. "При наличии средств Институт уже сейчас мог бы реализовывать соглашения с производителями реактивов, которые мы используем для изготовления тест-систем. Не все реактивы может изготовить отечественный производитель, отдельные мы вынуждены заказывать в Эстонии, Германии и других странах. Несмотря на это логистическую цепочку, себестоимость наших ПЦР-тестов (250 грн.) почти вдвое меньше зарубежных аналогов. А учитывая стоимость авиадоставки зарубежных тестов в Украину их реальная цена для госбюджета становится очень высокой", — говорится в заявлении.

В то же время в Институте, учитывая нехватку в регионах лабораторий и специалистов, способных работать с ПЦР-тестами, разработали план обучения для специалистов и готовы предоставлять соответствующее научное сопровождение.

Читайте также: Институт НАНУ передал первые партии отечественных тест-систем

Кроме того, в учреждении подчеркнули, что вирус подвергается мутациям.

"Поэтому вероятно, осенью возникнет необходимость в совершенно новых тест-системах. В Украине есть ученые, и в частности ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые могут за сутки модифицировать тест под другой штамм коронавируса", — говорится в заявлении.

Как сообщалось, еще в конце января 2020 года по заказу СНБО ученые ИМБГ первыми в Украине разработали тест-системы для диагностики вируса SARS-CoV-2. Эти тест-системы были сертифицированы. После выявления первого заболевания наборы на 600 тестов-реакций поступили в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.

В Украине по состоянию на 10 часов среды, 1 апреля, официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели

По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19.

Фото: facebook.com/IMBGNASU

По материалам: ukrinform.ru