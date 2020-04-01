Миллионы дополнительных рабочих мест: Президент хочет “задержать» украинцев, которые вернулись
Президент Владимир Зеленский призывает правительство поработать над механизмом создания в Украине дополнительных миллионов рабочих мест для всех тех граждан, которые в связи с пандемией коронавируса вернулись на Родину.
Об этом Зеленский сказал в своем обращении к соотечественникам, которое транслировалось в Facebook.
«Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее. Сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возвращения не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на Родине. Нам очень нужны ваши знания и умения. Поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест», — сказал глава государство.
Именно в этом контексте, добавил Зеленский, знаковым является продолжение программы «Большое строительство».
Читайте также: За груз с медсредствами отвечают председатели ОГА и мэры — Зеленский
Как сообщал Укринформ, в правительстве заявили, что будут продолжать реализацию проекта «Большое строительство» и не будут прекращать ремонт дорог. Кабмин принял решение, которым предлагается улучшить условия привлечения инвестиций в развитие дорожного хозяйства. Для Государственного агентства автомобильных дорог создаются дополнительные возможности привлечения более 19 млрд грн под государственные гарантии.
Фото: Офис Президента
По материалам: ukrinform.ru