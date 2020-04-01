Миллионы дополнительных рабочих мест: Президент хочет “задержать» украинцев, которые вернулись

Президент Владимир Зеленский призывает правительство поработать над механизмом создания в Украине дополнительных миллионов рабочих мест для всех тех граждан, которые в связи с пандемией коронавируса вернулись на Родину.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к соотечественникам, которое транслировалось в Facebook.

«Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее. Сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возвращения не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на Родине. Нам очень нужны ваши знания и умения. Поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест», — сказал глава государство.

Именно в этом контексте, добавил Зеленский, знаковым является продолжение программы «Большое строительство».

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Как сообщал Укринформ, в правительстве заявили, что будут продолжать реализацию проекта «Большое строительство» и не будут прекращать ремонт дорог. Кабмин принял решение, которым предлагается улучшить условия привлечения инвестиций в развитие дорожного хозяйства. Для Государственного агентства автомобильных дорог создаются дополнительные возможности привлечения более 19 млрд грн под государственные гарантии.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru