МВД больше не даст согласия ни на один чартер для эвакуации – Аваков

Министерство внутренних дел больше не даст согласия ни на один авиационный чартер.

Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так", — отметил он.

Свою позицию министр объяснил поведением украинцев, прибывших из Катара и Бали, которые противились обсервации. "Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других. Так нельзя… это не честно по отношению к миллионам людей живущих в стране. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же — уже в Киеве", — уточнил Аваков.

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Он подчеркнул, что нарушителей режима обсервации, тех, кто сбежал от нее, ожидают штрафы. "Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 000 гривень. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус — полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3 лет. Никаких игрушек и шуток, у нас уже погибло от вируса 17 человек", — отметил Аваков.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 22.00 31 марта, в Украине зарегистрировано 645 случаев COVID-19. Умерли 17 человек.

По материалам: ukrinform.ru