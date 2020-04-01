Польша помогла вернуть домой 64 украинцев

В рамках акции "Полет домой" (#LOTdodomu) Польша помогла 64 гражданам Украины вернуться домой самолетами польской авиакомпании LOT из пяти стран Латинской Америки.

Об этом в Twitter написал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"От всего сердца благодарю глав МВД Мариуша Каминского, МИД Яцека Чапутовича, главного коменданта Пограничной службы генералу Томаша Прагу, заместителей министров Бартоша Гродецкого и Марцина Пшидачу за доброжелательность, сотрудничество и помощь 64 гражданам Украины в возвращении домой из Бразилии, Алжира, Кубы, Перу, Мексики", — написал Дещица.

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач сообщил в Twitter, что в рамках акции #LOTdodomu удалось вернуть на родину 40 украинцев из Перу.

В то же время, как сообщил в Twitter МИД Польши, в телефонном разговоре во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил польского коллегу Яцека Чапутовича за возвращение украинцев из Лимы (Перу). Отмечается, что министры также обсудили эпидемиологическую ситуацию в обеих странах, ситуацию на Донбассе и сотрудничество Украины с НАТО.

Читайте также: SkyUp эвакуировала более 20 тысяч украинцев из 30 стран мира

Как сообщалось, в связи с пандемией гриппа приостановлены регулярные международные авиарейсы. Государства эвакуируют своих граждан из-за рубежа специальными рейсами.

По данным Worldmeters, по состоянию на утро 1 апреля в мире зафиксированы 858 892 случая коронавируса, 178 100 пациентов выздоровели, летальных случаев — 42 158.

Фото: PLL LOT

По материалам: ukrinform.ru