Паспортизация жителей ОРДЛО: в «миграционной службе» «ДНР» рассказали, как пандемия повлияла на выдачу паспортов РФ
«Миграционная служба», так называемой «ДНР» сообщает, что пандемия коронавируса не повлияла на выдачу паспортов гражданина РФ жителям временно оккупированного Донбасса. Кроме того, в «миграционной службе» отметили, что «поток желающих не уменьшился».
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.
В «миграционной службе», так называемой «ДНР» сообщили, что, несмотря на пандемию коронавируса, «миграционная служба» продолжает свою работу по выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО. Кроме того, по данным «службы» ежедневно поступает около 1 тыс. заявок на оформление паспорта гражданина РФ.
«Пандемия коронавируса не повлияла на желание жителей «республики» оформить паспорт гражданина РФ, все на прежнем уровне», — сообщили работники «миграционной службы» незаконной республики.
Стоить отметить, что жители ОРДЛО, у которых есть паспорт гражданина РФ, могут пересекать «границу» «ДНР» и РФ. А в том случае, если они ездили в Россию получить паспорт гражданина РФ – они еще и освобождаются от 14-дневной самоизоляции.
Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО пишут в соцсетях о новой проблеме в «республиках».