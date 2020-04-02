В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса

Данной информацией поделился мэр украинской столицы Виталий Кличко. В общем же, в Киеве насчитывается 161 заболевший COVID-19.

Виталий Кличко, во время видеообращения, сообщил, что в столице впервые зафиксировали смерть от коронавируса.

Об этом передает «НБН«.

По данным столичного мэра, за прошедшие стуки в Киеве выявили ещё 29 новых заболевших. Общее число зараженных выросло к 161:

«Мы имеем 29 новых заболевших. Это 19 мужчин возрастом от 22 до 70 лет, и 10 женщин возрастом от 36 до 62 лет. Также, зафиксирована первая смерть в столице: умер мужчина 70 лет».

Но есть и хорошие новости, отметил мэр — 12 заболевших уже выздоровели и их выписали из больниц.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине уже 804 заболевших коронавирусом.