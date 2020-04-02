Зеленский сообщил о 30 делах против «коронавирусных» мошенников

Более 20 тысяч правоохранителей задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, в том числе и противодействии распространению ложной информации и онлайн-мошенничеству.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня в мероприятиях по противодействию коронавируса задействовано больше 20 тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии. Среди прочего, они ведут борьбу с неправдивой информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что за это время выявлено больше ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также заблокированы банковские счета онлайн-мошенников.

"По этим фактам начато 30 уголовных производств", — проинформировал глава государства.

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В то же время Президент призвал всех граждан быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим постам и объявлениям о непонятных лекарствах, которые спасут вас от всех болезней.

По материалам: ukrinform.ru