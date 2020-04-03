Фонд Порошенко передал столичной больнице очередную партию аппаратов ИВЛ

Киевской городской клинической больнице скорой помощи переданы восстановленные за счет средств Фонда Порошенко еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность».

«8 аппаратов искусственной вентиляции легких с сегодняшнего дня «вступили в бой» с коронавирусом в Киевской городской клинической больнице скорой помощи. Они были восстановлены за счет средств Фонда Порошенко», — отметили в политсиле, добавив, что ранее этой больнице были переданы два таких аппарата.

Заведующий отделением интенсивной терапии Игорь Малыш поблагодарил за помощь и сообщил, что со времени передачи предыдущих двух аппаратов они уже помогли спасти жизнь 15-ти пациентов.

«Этим аппаратам более 10-ти лет и им нужен был капитальный ремонт. И вот благодаря Фонду этот ремонт проведен. То есть заменили все — электронику, заменили двигатели, турбины в этих аппаратах — это, можно сказать, совершенно новые аппараты, которые прослужат еще не менее 10 лет», — сказал Малыш.

Директор коммунального предприятия «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Александр Ткаченко отметил, что это оборудование крайне необходимо для лечения людей с поражениями легких и осложнениями коронавирусной болезни.

По данным пресс-службы, Марина Порошенко, которая уже второй раз за последние недели побывала в этой больнице, отметила, что помощь врачам сегодня — это главный приоритет, ведь медики находятся на переднем крае борьбы с эпидемией.

«Для Фонда Порошенко приоритетом является помощь врачам, которые сейчас на передовой защиты украинского населения от коронавируса. К сожалению, сегодня уже 30 врачей заболели. Фонд Порошенко делает все необходимое для того, чтобы защитить наших врачей. Мы уже профинансировали поставку и защитных очков, и 700 тысяч масок, 70 тысяч защитных медицинских костюмов. Мы их передаем в больницы по всей Украине. И рентген-аппараты, которые помогают быстро диагностировать воспаление легких и назначить правильное лечение», — сказала Марина Порошенко.

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Она также сообщила, что кроме 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые уже переданы в столичную больницу, сейчас уже восстанавливаются пять аппаратов ИВЛ для Николаевской и Ивано-Франковской областей. «Все это мы делаем для того, чтобы помочь выстоять в этих сложных испытаниях, которые стоят перед всей Украиной. Я думаю, что вместе мы победим эту беду и спасем многое десятки и сотни жизней украинцев», — добавила она.

Как сообщал Укринформ, согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Фото: Евросолидарность

По материалам: ukrinform.ru