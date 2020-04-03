ПФУ перечислил выплаты работающим пенсионерам

Более 350 тысяч работающих пенсионеров после перерасчета пенсий получат повышение выплат в среднем на 170,80 грн.

Об этом информирует ПФУ в Facebook.

«В результате перерасчета размер пенсии увеличен 357,1 тысячи человек. Средний размер повышения – 170,80 грн», — говорится в сообщении.

Как отмечается, перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 года.

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В ПФУ отмечают, что автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать, проведен во исполнение норм ч. 4 ст. 42 закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” с 1 апреля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru