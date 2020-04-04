Германия передала ГСЧС оснащение для борьбы с Covid 19

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям оснащение на общую сумму 175 тысяч евро.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

"Все это оснащение, Фельдгузен отметила, должно помочь сдержать распространение Covid-19 в Украине.

Кроме того, Германия передала Украине транспортные средства, которые сегодня используются по всей стране для информирования — с помощью мощных громкоговорителей — украинских граждан об угрозах распространения вируса", — говорится в сообщении.

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Председатель ГСЧС Николай Чечеткин поблагодарил Посольство Германии и немецкое правительство за помощь и отметил, что в непростые для Украины времена Германия всегда приходит на помощь одной из первых.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине ПЦР-исследованием лабораторно подтверждено 1072 случая коронавирусной инфекции, 27 больных умерли, 23 выздоровели.

Фото: ГСЧС

По материалам: ukrinform.ru