Из Молдовы вернулись еще 16 украинцев

Автобусом по маршруту Кишинев – Одесса домой вернулись 16 граждан Украины. Всего после введения карантинных ограничений из Молдовы эвакуированы более 90 украинцев.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Молдове.

«Еще 16 граждан вернулись из Молдовы на родину. 3 апреля 2020 года посольством организован очередной спецрейс автобуса по маршруту Кишинев – Одесса для возвращения граждан Украины домой», — говорится в сообщении.

В целом после введения карантинных ограничений при содействии посольства домой смогли вернуться более 90 граждан.

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Как сообщалось, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине ПЦР-исследованием лабораторно подтверждено 1072 случая коронавирусной инфекции. 27 больных скончались, 23 — выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru