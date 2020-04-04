Из Турции отправляется паром, которым украинцы могут вернуться домой
Граждане Украины, которые находятся на территории Турции, могут воспользоваться паромным сообщением для возвращения на родину.
На субботу, 4 апреля, запланирован рейс парома из турецкого порта Карасу в украинский Черноморск, сообщает в Twitter Генконсульство Украины в Стамбуле.
«На 4 апреля запланирован рейс парома Карасу — Черноморск», — указывается в сообщении.
🔴 Вниманию граждан Украины!⁰⁰
⛴ На 4 апреля запланирован рейс парома Карасу — Черноморск.
📍 Билеты по ссылке: https://t.co/8HfVRH551C
‼️ После пересечения государственной границы Украины Вы ОБЯЗАНЫ пройти 14-дневную обсервацию в одном из определенных Одесской ОГА месте. pic.twitter.com/vAj9yS37tZ
— Consulate General of Ukraine in Istanbul 🇺🇦 (@CGUinIstanbul) April 3, 2020
Рейс будет осуществляться автомобильно-пассажирским паромом «Грейфсвальд», рассчитанным на 150 человек.
Отмечается, что после пересечения границы граждане будут обязаны пройти 14-дневную обсервацию в одном из мест, определенных Одесской ОГА.
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Как сообщалось, 22 марта в Черноморск из Турции прибыло грузо-пассажирское судно «Вильнюс», на борту которого на родину вернулись 38 украинцев.
По материалам: ukrinform.ru