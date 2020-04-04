Минцифры разрабатывает образовательный сериал о защите персональных данных

В Министерстве цифровой трансформации Украины разрабатывают новый образовательный сериал для защиты персональных данных.

Об этом сообщается в Telegram-канале мобильного приложения "Дія".

"Украинцы должны уметь защищать свои персональные данные в интернете. Для этого разрабатываем новый образовательный сериал — по персональным данным", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что недавно там проводили опрос среди подписчиков. По его результатам, почти 99% респондентов знают, что такое персональные данные. В то же время только 30% указали широкий список данных, которые являются персональными. Тогда как другие считают персональными данными только ФИО и данные из документов.

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Больше всего респонденты хотят узнать: как защитить персональные данные от передачи другим лицам, а также от мошенников в сети; какие требования к обработке персональных данных является для компаний; какие персональные данные сохраняет компания; какие права есть у лица в сфере персональных данных; куда обращаться за защитой в случае нарушения прав; о советах по цифровой гигиене.

Как сообщалось, 10 апреля Минцифры запустит образовательный курс по поиску работы.

По материалам: ukrinform.ru