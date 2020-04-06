Для школьников запустили образовательный сериал про физкультуру — с участием звезд спорта

Министерство цифровой трансформации Украины представило новый образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта" для платформы "Дія.Цифрова освіта".

Сериал представила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на онлайн-презентации образовательного сериала в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сериал уже доступен на платформе "Дія.Цифровя освіта". Мы знаем, что сейчас школьники и подростки активно пользуются социальными сетями, но активность в интернете должна сочетаться с активностью в оффлайне", — подчеркнула чиновник.

Ионан уточнила, что образовательный сериал состоит из 12 уроков физкультуры, каждая серия длится до восьми минут. Там много информации о разминке, правилах прыжков, бега, киберспорте, спортивных лайфхаках и там даже есть спортивные челленджи. Учителями на таких уроках будут игроки футбольного клуба «Шахтер» — капитан команды Андрей Пятов и защитник Сергей Кривцов. Также в сериале приняли участие звезды юмористического проекта Мамахохотала-шоу, Олег Маслюк и Евгений Янович.

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Образовательный сериал будет доступен на платформе "Дія.Цифрова освіта", на YouTube-канале и страницах Фонда Рината Ахметова и ФК "Шахтер" в соцсетях. Также образовательный проект будет доступен в формате Instagram-сериала.

Как сообщалось, 10 апреля Минцифры запустит образовательный курс по поиску работы.

По материалам: ukrinform.ru