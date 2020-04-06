Российских военнослужащих с коронавирусом будут лечить в Крыму — Минобороны РФ

О данной новости, ссылаясь на российское издание ТАСС, сообщил украинский политолог Тарас Березовец.

У себя в Telegram он поведал, что Минобороны Российской Федерации решило, что российские военные, заболевшие COVID-19, будут лечить в аннексированном Крыму.

Об этом пишет «НБН«.

«МО РФ уже начало готовить госпитальное судно «Енисей», чтобы перевозить заболевших. Примечательно, что оно уже 20 лет не выходило в море и его использовали как поликлинику для медицинских осмотров и военную гостиницу для военного командования».

Березовец добавил, что о таком решении сообщили российское издание ТАСС, ссылаясь на и. о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева:

«Ну это и не удивительно… Незаконно аннексированного Крыма им не жалко. Поэтому его так легко превратить в зону карантина. Ну а если заболеют местные жители — то это их проблемы».

Напомним, ранее мы писали, что из-за коронавируса в РФ приостановили рег