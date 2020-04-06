Украина в ООН требует от России открыть гуманитарный доступ до Крыма и Донбасса
Украина выступила с поддержкой призыва Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша и в свою очередь потребовала от России снять препятствия для оказания необходимой гуманитарной помощи и обеспечить доступ к оккупированному Донбассу и Крыму.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на ukrinform.ru.
Соответствующее обращение разместило в Twitter Постоянное представительство Украины при ООН.
«Мы выражаем благодарность Генеральному секретарю ООН за то, что он поднял вопрос о необходимости оказания помощи наименее защищенным людям, а также обеспечении беспрепятственного гуманитарного доступа», — сказано в сообщении.
Постпредство Украины обратило внимание на противоправные действия, которые Российская Федерация проводит на оккупированных украинских территориях, блокируя работу международных наблюдательных миссий и доступ гуманитарных грузов.
«Россия должна прекратить блокирование доступа и разрешить международным миссиям попасть на оккупированные территории Донбасса, а также предоставить адекватную защиту политзаключенным в Крыму», — заявили в Постоянном представительстве Украины при ООН.
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