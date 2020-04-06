В Украине подтвердили 1319 случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Подтверждено 1319 случаев COVID-19 (по состоянию на 9:00, 6 апреля)", — говорится в сообщении.

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В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 75 случаев;

Волынская обл. — 24 (2 летальных)

Днепропетровская обл. — 14;

Донецкая обл. — 9 (1 летальный)

Житомирская обл. — 11 (2 летальных)

Закарпатская обл. — 35;

Запорожская обл. — 41;

Ивано-Франковская область — 116 (7 летальных)

г. Киев — 234 (4 летальных)

Киевская обл. — 91 (5 летальных)

Кировоградская обл. — 41 (1 летальный)

Львовская обл. — 27;

Луганская обл. — 3;

Одесская обл. — 27;

Полтавская обл. — 11;

Ривненская обл. — 39 (5 ​​летальных)

Сумская обл. — 51 (2 летальных)

Тернопольская обл. — 160 (2 летальных)

Харьковская обл. — 1;

Херсонская обл. — 10 (1 летальный)

Хмельницкая обл. — 10;

Черкасская обл. — 62 (1 летальный)

Черновицкая обл. — 220 (5 летальных)

Черниговская обл. — 7 случаев.

Отмечается, что всего зафиксировано 38 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

В общем 28 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По материалам: ukrinform.ru