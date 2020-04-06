В Украине подтвердили 1319 случаев COVID-19
В Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
"Подтверждено 1319 случаев COVID-19 (по состоянию на 9:00, 6 апреля)", — говорится в сообщении.
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В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 75 случаев;
Волынская обл. — 24 (2 летальных)
Днепропетровская обл. — 14;
Донецкая обл. — 9 (1 летальный)
Житомирская обл. — 11 (2 летальных)
Закарпатская обл. — 35;
Запорожская обл. — 41;
Ивано-Франковская область — 116 (7 летальных)
г. Киев — 234 (4 летальных)
Киевская обл. — 91 (5 летальных)
Кировоградская обл. — 41 (1 летальный)
Львовская обл. — 27;
Луганская обл. — 3;
Одесская обл. — 27;
Полтавская обл. — 11;
Ривненская обл. — 39 (5 летальных)
Сумская обл. — 51 (2 летальных)
Тернопольская обл. — 160 (2 летальных)
Харьковская обл. — 1;
Херсонская обл. — 10 (1 летальный)
Хмельницкая обл. — 10;
Черкасская обл. — 62 (1 летальный)
Черновицкая обл. — 220 (5 летальных)
Черниговская обл. — 7 случаев.
Отмечается, что всего зафиксировано 38 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
В общем 28 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
По материалам: ukrinform.ru