Более 60 пограничников — на изоляции из-за контакта с инфицированными

В Госпогранслужбе постоянно отслеживается состояние здоровья пограничников и обеспечивается немедленная изоляция тех, кто контактировал с гражданами, которым после пересечения границы диагностировали коронавірусну инфекцию.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Медицинский персонал ведомства постоянно отслеживает состояние здоровья каждого военнослужащего, а также обеспечивается немедленная изоляция личного состава, привлекавшегося к температурному скринингу и проверке документов лиц, у которых при пересечении границы диагностировали заболевание. Всего с середины февраля под наблюдением медиков находились около 300 пограничников. А по состоянию на 7 апреля из-за контакта с лицами, больными коронавирусной инфекцией, в изоляции и под наблюдением медиков находятся более 60 военнослужащих Госпогранслужбы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, персонал ведомства, находясь в пунктах пропуска, пребывает в зоне риска, ведь ежедневно встречает и контактирует с тысячами людей, которые прибывают в Украину, в том числе из стран, где фиксируются заболевания коронавирусом.

«Чтобы уберечь здоровье, все пограничники, привлекаемые к контрольным процедурам, обеспечены средствами индивидуальной защиты. При этом руководство службы постоянно контролирует имеющееся в органах охраны границы количество средств защиты и их своевременное пополнение», — заверили в ГПСУ.

Читайте также: Из Харькова в Киев доставили на лечение 18 военных

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Фото: Госпогранслужба

По материалам: ukrinform.ru