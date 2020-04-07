До конца апреля количество инфицированных в Украине может достичь 60 тысяч — эксперты

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается с 14 по 23 апреля.

Об этом свидетельствуют прогнозы Всемирного центра данных при НТУ "Киевский политехнический институт", сообщает пресс-служба вуза.

"Результаты сценарного моделирования показывают, что для Украины функция скорости изменения количества случаев COVID-19 обретает свой максимума на 51-52 день от первого зарегистрированного больного, а именно во второй половине апреля: 22-23 апреля. После достижения этого максимума вследствие жестких карантинных мероприятий в стране должен произойти «излом» предыдущей тенденции и начаться снижение скорости роста количества случаев заболевания. По пессимистическому сценарию до конца апреля количество инфицированных может достичь 60 тысяч, а человеческие потери могут составлять 4500 человек. По оптимистическому сценарию, который возможен при условии совпадения ряда важных обстоятельств, включая эффективные действия власти, названные показатели можно было бы уменьшить как минимум в три раза", — говорится в сообщении.

Всемирный центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" на базе НТУ "Киевский политехнический институт" работает под эгидой Международного совета по науке (International Science Council). Он является одним из 53 мировых центров данных, расположенных в 13 странах мира, которые накапливают, анализируют и обрабатывают большие объемы научных данных различной природы (Big Data). В последнее время одной из самых актуальных задач Международного совета по науке и подчиненных ей мировых центров данных стало исследование пандемии коронавируса в мире и применение передовых достижений науки для ее преодоления.

Работая по этой стратегии, украинские ученые из Всемирного центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» проанализировали влияние пандемии коронавируса на экономику Украины, разработали прогнозную математическую модель, провели компьютерное моделирование этого явления и разработали сценарии возможного развития событий.

Результаты этого исследования могут использоваться властями Украины для разработки плана действий, направленных на предотвращение пандемии и преодоление ее последствий.

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Также на сайте Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию обнародована интерактивная тематическая панель WDC-Ukraine COVID-19 Dashboard для отслеживания и прогнозирования распространения COVID-19 в Украине.

Дашборд разработаны на основе данных ВОЗ, JHU Center for Systems Science and Engineering, Офиса Президента Украины, Национальной службы здоровья Украины.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрированы 1462 случая заражения COVID-19, 45 человек умерли, 28 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 143 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru