Фонд Порошенко передал первую партию защитных костюмов в больницы в регионах

Фонд Петра Порошенко передал первую партию защитных медицинских костюмов, которые были закуплены и доставлены из Китая, в больницы в регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице фонда в Facebook.

"Первая партия защитных медицинских костюмов от Фонда Порошенко и компании "Рошен", которые были закуплены и доставлены из Китая, передается в больницы в регионах Украины", — говорится в сообщении.

В частности, в больницы Черновицкой области будут отправлены 1500 комплектов, города Киева — 3050 комплектов, Винниччины — 1500 комплектов, Кременчуга (Полтавская область) — 400 комплектов, Чернигова — 1050 комплектов, Белой Церкви — 700 комплектов и Броваров (Киевская область) — 600 комплектов.

Кроме того, 200 комплектов поступят в больницы Тернопольской области, 200 — в Ивано-Франковскую область, 200 комплектов — на Одесчину, 150 — на Ривненщину, 150 комплектов поступит на Черкасщину, еще 100 — на Закарпатье.

Ранее сообщалось, что Фонд Порошенко и компания "Рошен" уже закупили 30 тысяч защитных костюмов для медицинских работников из Китая, и еще 100 тысяч закупают в Южной Корее. Их доставка ожидается в апреле.

Читайте также: Фонд Порошенко закупил сто тысяч защитных костюмов для медиков — Геращенко

Также кондитерская корпорация "Рошен" закупила 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи. Их планируют доставить в Украину через две недели. Такие аппараты позволяют оперативно выявлять пневмонию у коронавирусных пациентов. В компании сообщили, что аппараты были заказаны еще в марте, однако из-за огромного ажиотажа на глобальном рынке оборудования их можно получить не раньше середины апреля.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрированы 1462 случая заражения COVID-19, 45 человек умерли, 28 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 143 новых случая.

Фото: Фонд Порошенко

По материалам: ukrinform.ru