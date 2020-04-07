“Карантинная” Пасха: Зеленский просит давать украинцам еще больше информации

Президент Владимир Зеленский настаивает, чтобы Министерство здравоохранения продолжало системно информировать население о рисках заражения коронавирусом, а также способах защиты от него.

Об этом он сказал во время ежедневного совещания по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте главы государства.

«Каждый день по разным каналам — и по телевидению, и в соцсетях — вы должны без устали должны давать рекомендации о превентивных мер, особенно для людей, которые в зоне высокого риска: стариков, с хроническими болезнями и других», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, во время совещания обсудили улучшение информирования людей об эпидемии во время Пасхальных праздников.

«Уже сегодня большой праздник — Благовещение. И люди, по традиции, хотят пойти в церковь. Мы должны еще активнее говорить об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и своих близких и людей вокруг», — отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Он добавил, что надо работать над тем, чтобы Пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусом, 45 человек умерли, 28 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 143 новых случая.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru