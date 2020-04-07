Новый корпус «Охматдета» откроют 1 июня — Зеленский

В новом корпусе "Охматдета" завершены основные строительные работы, открытие запланировано на 1 июня.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

«Охматдет» наконец готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня — ко Дню защиты детей", — сообщил глава государства.

Президент выразил удовлетворение, что в непростой для всех период противостояния эпидемии коронавируса удалось соблюсти установленные сроки, ведь завершения этого долгостроя ждали годами.

Он также убежден, что сейчас, как никогда, важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях.

"Новенький корпус «Охматдета» — прямой пример тому, как должна работать «Большая стройка». Украинские больницы должны быть именно такими", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» началось в 2011 году, но с 2013-го было остановлено. В 2016 году строительство возобновили. По решению Кабинета министров проект был разделен на два пусковых комплекса: 23,5 тыс. кв. м и 43,5 тыс. кв. м соответственно.

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Первая часть нового корпуса "Охматдета" была открыта в апреле 2019 года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Ожидается, что весь комплекс обновленного "Охматдета" будет насчитывать несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

По материалам: ukrinform.ru