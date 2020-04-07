Ослабление карантина: СМИ назвали даты и поэтапный план возвращения к обычной жизни

Уже в апреле стартует постепенное смягчение мер карантина. Власти начали работать над детальным планом возвращения к обычному ритму жизни.

Об этом сообщает издание «Левый берег«, ссылаясь на свои источники, пишет «НБН«.

План предусматривает, что ослабление мер карантина начнется уже с 14 апреля. На этом этапе будет разрешено восстановить работу небольших магазинов (площадью до 400 кв.м), а также строительных и садовых магазинов, в независимости от площади.

Уже с 1 мая начнут работать все остальные магазины, ТРЦ, парикмахерские.

В середине мая школьники вернутся за парты, откроются кафе/рестораны и салоны красоты.

Но вот границы открывать в ближайшее время не планируется. Их могут держать «на замке» до конца июня. Не будут работать и аэропорты. Ограничения на въезд будет зависеть от ситуации.

Празднование Пасхи не запретят. Конечно же, это не значит, что можно ходить в гости к родным и близким… Но полиция не будет ходить по домам и проверять, как придерживаются самоизоляции.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые меры карантина могут продлить до сентября.