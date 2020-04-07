Участнику конфликта с избиением Найема «светят» четыре года тюрьмы

В столице перед судом предстанет активный участник конфликта с избиением в 2018 году народного депутата, в результате которого тот получил травмы головы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении задержанного направлен в Шевченковский районный суд, который уже рассматривает материалы уголовного производства относительно хулиганских действий его сообщников. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как напомнили в полиции, в апреле 2018 года на проезжей части в районе площади Бессарабская между водителями двух автомобилей возник конфликт. Впоследствии выяснилось, что одним из участников инцидента является народный депутат.

На месте происшествия правоохранители опросили депутата, который объяснил, что двигался на собственном автомобиле Honda в направлении Бессарабской площади, но на дороге его подрезал Mercedes. Между ним и другим водителем началась ссора, и в этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из участников конфликта ударил депутата в лицо, после чего с места происшествия злоумышленники уехали на своих иномарках.

Впоследствии правоохранители разыскали Mercedes и задержали трех подозреваемых участников конфликта.

Были начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины — 296 (хулиганство) и 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

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В то же время правонарушитель, котоырй ударил народного депутата, с места происшествия скрылся, а затем в дальнейшем его объявили в федеральный розыск. Им оказался 31-летний уроженец Российской Федерации. В сентябре 2019 года правоохранители его задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас досудебное расследование против него завершено и ближайшие четыре года он может провести за решеткой, добавили в полиции.

Как сообщал Укринформ, 30 апреля 2018 года в центре Киева народный депутат от БПП Мустафа Найем пострадал в результате конфликта на дороге. Депутата с травмами направили в отделение скорой помощи.

По материалам: ukrinform.ru