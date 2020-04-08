Аттестация выпускников ПТУ может пройти дистанционно – Минобразования

Если государственная квалификационная аттестация выпускников профтехучреждения приходится на период карантина, оно должно организовать ее в дистанционной форме.

Такое разъяснение предоставляет Министерство образования и науки в письме по завершению учебного года в профтехзаведения, сообщает пресс-служба МОН.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учеников профтехучреждения ждет завершения карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим учреждения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников", — пояснил заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.

В письме также объясняется, как осуществить аттестацию выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат нельзя из-за особенностей профессии.

Читайте также: ВНО пройдет по обычному сценарию, могут измениться только сроки — Мандзий

Отмечается, что МОН предлагает учитывать оценки таких учеников по производственному обучению, которое они отработали в учреждении с мастерами. Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина. Это позволит допустить таких выпускников дистанционное государственной квалификационной аттестации.

По материалам: ukrinform.ru