Безработных во время карантина ставят на учет дистанционно

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно.

Об этом Министерство цифровой трансформации сообщает на своем Telegram-канале.

"Крутые новости от Государственной службы занятости: во время карантина стать на учет безработных можно дистанционно. Даже без подписи", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что для того чтобы встать на учет, нужно загрузить с сайта ГСЗ два заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении помощи, распечатать их, заполнить и подписать лично, отсканировать их, сделать фото либо сканкопию документов, необходимых для регистрации, после чего заархивировать все документы в единый файл и отправить его на e-mail центра занятости (можно выбрать любой, удобный для обслуживания, независимо от регистрации места жительства).

После этого нужно ждать ответа и быть на связи с карьерным советником.

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В то же время отмечается, что в течение 10 рабочих дней после карантина необходимо будет подать оригиналы документов в центр занятости.

Как сообщалось, ранее Министерство цифровой трансформации Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино оцифровали процесс выдачи удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов.

По материалам: ukrinform.ru