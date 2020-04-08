Министр обороны рассказал о мерах противодействия коронавирусу в ВСУ

По состоянию на 7 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано четыре случая заболевания Covid-19, один человек скончался.

Как информирует Минобороны, об этом сообщил глава ведомства Андрей Таран.

«К сожалению, скончалась 42-летняя женщина. Она была работником ВС Украины, работала на гражданской должности оператором котельной в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Через неделю ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована в Центральную районную больницу г. Надворная, а 30 марта женщину перевели в реанимационное отделение. Вчера, в шесть утра она умерла. Диагноз COVID-19 был подтвержден. Выражаю соболезнования близким и родным», — отметил министр обороны в видеообращении.

По его словам, сейчас на изоляции и самоизоляции в ВСУ находятся 87 человек. У 18 военнослужащих в ближайшие трое суток изоляция заканчивается.

Андрей Таран заявил, что руководство Минобороны делает все возможное, чтобы обезопасить личный состав от коронавируса.

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«В Министерстве обороны Украины отработаны алгоритмы перепрофилирования военных госпиталей, которые будут использоваться для лечения больных военнослужащих. Определена обсервационная зона в случае массового поступления больных, назначены санитарные транспортные средства для эвакуации. Также создан необходимый запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных, необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала учреждений здравоохранения Вооруженных Сил Украины. Среди прочего, усилен контрольно-пропускной режим, организовано проведение термометрии бесконтактными инфракрасными термометрами всех лиц, пересекающих контрольно-пропускные пункты», — подчеркнул руководитель Минобороны.

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Министр добавил, что оборонным ведомством осуществляется постоянный мониторинг инфекционных заболеваний среди личного состава ВСУ, но необходимо быть внимательными и четко осознавать, что перед вирусом все равны.

По материалам: ukrinform.ru