Не раньше мая — Шмыгаль дал окончательный ответ по поводу послабления карантина
Премьер-министр Украины опроверг все слухи о том, что меры карантина начнут ослаблять с середины апреля.
Об этом Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета министров, пишет «НБН«.
«Карантин обязательно будет постепенно ослабляться. Но точно не раньше мая и лишь при условии, что заболевших в Украине будет всё меньше.
Мы уже начали работу над планом постепенного выхода из карантина. Там будет четко прописано: какие меры карантина и когда будут ослабляться».
Премьер отметил, что 7 апреля в Украину от ВООЗ поступила рекомендация продлить карантин, ведь это единственный эффективный метод сохранить жизни людей:
«Поэтому подчеркиваю — никаких послаблений до конца апреля!
Уже в мае, если ситуация начнет стабилизироваться, мы запусти экономику по нашему плану. Каждый будет знать, когда он сможет вернуть на работу».
Напомним, ранее в МОЗ пообещали через 10 дней сказать о возможности завершить карантин.