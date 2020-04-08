Не раньше мая — Шмыгаль дал окончательный ответ по поводу послабления карантина

Главное Общество
Христина Качоровська0

Премьер-министр Украины опроверг все слухи о том, что меры карантина начнут ослаблять с середины апреля.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото — belta.by

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета министров, пишет «НБН«.

«Карантин обязательно будет постепенно ослабляться. Но точно не раньше мая и лишь при условии, что заболевших в Украине будет всё меньше.

Мы уже начали работу над планом постепенного выхода из карантина. Там будет четко прописано: какие меры карантина и когда будут ослабляться».

Премьер отметил, что 7 апреля в Украину от ВООЗ поступила рекомендация продлить карантин, ведь это единственный эффективный метод сохранить жизни людей:

«Поэтому подчеркиваю — никаких послаблений до конца апреля!

Уже в мае, если ситуация начнет стабилизироваться, мы запусти экономику по нашему плану. Каждый будет знать, когда он сможет вернуть на работу».

Напомним, ранее в МОЗ пообещали через 10 дней сказать о возможности завершить карантин.


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