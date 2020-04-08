Не раньше мая — Шмыгаль дал окончательный ответ по поводу послабления карантина

Премьер-министр Украины опроверг все слухи о том, что меры карантина начнут ослаблять с середины апреля.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета министров, пишет «НБН«.

«Карантин обязательно будет постепенно ослабляться. Но точно не раньше мая и лишь при условии, что заболевших в Украине будет всё меньше.

Мы уже начали работу над планом постепенного выхода из карантина. Там будет четко прописано: какие меры карантина и когда будут ослабляться».