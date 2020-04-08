Оккупанты уже приняли решение – офицер ВСУ Штефан сообщил, что в «ЛНР» готовятся принять больных коронавирусом россиян

Офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан, известный как «Штирлиц» сообщил о том, что в так называемой «ЛНР» готовятся принять больных коронавирусом граждан РФ. По информации Штефана, для россиян готовят Княгинскую больницу, которая находится в городе Красный Луч (Луганская область).

Об этом Штефан написал в своем Телеграмм-канале, сообщает портал DonPress, передает НБН.

По информации офицера ВСУ Анатолия Штефана НВФ предупредили медицинский персонал Княгинской больницы о том, что к ним приедут зараженные коронавирусом россияне. Офицер ВСУ отметил, что работников Княгинской больницы данное решение оккупантов возмутило.

«Сказали, что автобусы приедут из Ростовской области. Интересная информация от возмущенных медицинских работников, которые пытаются понять, для чего россиян привезут к ним. Скорее всего, оккупанты уже приняли решение с районами изоляции», — пишет Штефан.

Стоить отметить, что ранее «Министерство здравоохранения» и «МИД» так называемой «ДНР» заявляли о том, что готовы принять больных коронавиусом россиян.

Ранее мы сообщали, что информационный ресурс из ОРДЛО сообщил при каком условии могут открыть линию соприкосновения после карантина.