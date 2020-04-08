В Украине зарегистрировали 1668 случаев COVID-19, летальных — 52
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.
Об этом сообщает Telegram канал Корнавирус_инфо.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих областях:
Винницкая область — 89 случаев;
Волынская область — 36 случаев;
Днепропетровская область — 41 случай;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 21 случай;
Закарпатская область — 43 случая;
Запорожская область — 45 случаев;
Ивано-Франковская область — 198 случаев;
Кировоградская область — 57 случаев;
г. Киев — 256 случаев;
Киевская область — 120 случаев;
Львовская область — 36 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 32 случая;
Полтавская область — 17 случаев;
Ривненская область — 44 случая;
Сумская область — 56 случаев;
Тернопольская область — 168 случаев;
Харьковская область — 5 случаев;
Херсонская область — 15 случаев;
Хмельницкая область — 15 случаев;
Черновицкая область — 273 случая;
Черкасская область — 80 случаев;
Черниговская область — 7 случаев.
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Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 205 сообщений о подозрении на COVID-19.
По материалам: ukrinform.ru