У иудеев сегодня вечером начнется праздник Песах

Сегодня вечером начнется один из главных иудейских праздников — Песах, который также часто называют еврейской Пасхой.

По традиции Песах празднуется в течение семи дней, но у диаспор, проживающих за пределами Израиля, праздник длится восемь дней.

Этот праздник посвящен исходу евреев из Египта. Название Песах с иврита переводится как «пройти мимо». Так как фараон не хотел отпускать евреев из египетского рабства, Всевышний наслал на Египет свою «десятую казнь» — гибель всех первенцев. Но смерть не коснулась семей евреев — косяки их домов были обозначены кровью жертвенных ягнят.

Исход из Египта был настолько поспешным и стремительным, что людям не хватило времени ждать, пока подойдет тесто для хлеба, и в дороге они вынуждены были есть пресные хлебцы из муки, смешанной с водой. Поэтому во время Песаха иудеи едят только пресный хлеб (мацу), строго соблюдая инструкции Торы, которая категорически запрещает во время праздника иметь даже крошку хамеца — продукта, в котором содержатся зерновые, подвергшиеся закваске (хлеб, пиво и т.д.).

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Заканчивают празднование Песаха на восьмой день. В этот день читают утреннюю молитву, а также устраивают специальную «трапезу Мошиаха» — едят мацу и выпивают четыре бокала вина.

Как сообщалось, в этом году из-за эпидемии коронавируса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с празднованием Песаха решил запретить с 7 по 10 апреля междугородние поездки и ввести комендантский час.

По материалам: ukrinform.ru