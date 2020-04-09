Коронавирус в Украине: в Офисе президента назвали условие введения режима чрезвычайного положения в стране

Общество
Ольга Гергелюк0
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В связи с пандемией коронавируса в Офисе президента не исключают, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что если ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться, тогда власть будет вынуждена ввести режим ЧП. По слова Тимошенко, на данный момент такой необходимости нет.

Офис президента
Офис президента. Фото — urrinform.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Украинскую Правду». 

Заместитель главы ОП, Кирилл Тимошенко заявил, что на данный момент власть не рассматривает введение режима ЧП в стране. По словам заместителя главы ОП, власть пойдет на данный шаг, только в том случае, если принятые меры по борьбе с коронавирусом не будут эффективно действовать.

Тимошенко отметил, что режим ЧП в стране обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тимошенко объяснил, что режим ЧП – это ряд мер, которые помогут контролировать нахождение людей дома. По его словам, на данный момент достаточно режима ЧС.

Заместитель главы ОП отметил, что на сегодняшний день нет необходимости в режиме ЧП. Тимошенко призвал украинцев сидеть дома, и также отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине развивается по оптимистическому сценарию.

Стоить отметить, что на данный момент в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. А с 6 апреля, в стране значительно усилены карантинные меры.

Ранее мы сообщали, что в Киево-Печерской Лавре 26 заболевших коронавирусом. 

 

 


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