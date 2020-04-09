Коронавирус в Украине: в Офисе президента назвали условие введения режима чрезвычайного положения в стране

В связи с пандемией коронавируса в Офисе президента не исключают, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что если ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться, тогда власть будет вынуждена ввести режим ЧП. По слова Тимошенко, на данный момент такой необходимости нет.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Украинскую Правду».

Заместитель главы ОП, Кирилл Тимошенко заявил, что на данный момент власть не рассматривает введение режима ЧП в стране. По словам заместителя главы ОП, власть пойдет на данный шаг, только в том случае, если принятые меры по борьбе с коронавирусом не будут эффективно действовать.

Тимошенко отметил, что режим ЧП в стране обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тимошенко объяснил, что режим ЧП – это ряд мер, которые помогут контролировать нахождение людей дома. По его словам, на данный момент достаточно режима ЧС.

Заместитель главы ОП отметил, что на сегодняшний день нет необходимости в режиме ЧП. Тимошенко призвал украинцев сидеть дома, и также отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине развивается по оптимистическому сценарию.

Стоить отметить, что на данный момент в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. А с 6 апреля, в стране значительно усилены карантинные меры.

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